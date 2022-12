Lula deve anunciar mais ministros nesta quinta-feira

RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO – 31.05.2022Lula deve anunciar mais ministros nesta quinta-feira

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar, nesta quinta-feira (22), mais nomes que integrarão os ministérios em 2023. A expectativa é de que petistas sejam anunciados em pastas importantes, como o ex-governador do Ceará Camilo Santana, cotado para o Ministério da Educação, e o deputado Alexandre Padilha, que deve assumir a Secretaria de Relações Institucionais.

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade, deve ser indicada para o Ministério da Saúde, assim como o deputado federal Luiz Marinho (PT-SP), que pode comandar o Ministério do Trabalho.

O presidente eleito fará um pronunciamento nesta quinta-feira no qual deve anunciar os nomes do futuro governo. O anúncio acontecerá no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição.

Até o momento, Lula já anunciou alguns ministérios:

Fernando Haddad – Fazenda;

Flávio Dino – Justiça

Rui Costa – Casa Civil

José Múcio Monteiro

Defesa; Mauro Vieira

Relações Exteriores

