Jenilson e César Messias se encontram com presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira

O deputado estadual Jenilson Leite e o presidente estadual do PSB no Acre, César Messias, se reuniram com o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, nesta quarta-feira (22), em Brasília.

Na pauta, a atual conjuntura política Acre. “Falamos sobre a política no Acre, os desafios e dialogamos sobre a conjuntura e o futuro político. O presidente Siqueira também integra o conselho político de transição de governo, então é muito importante levarmos até ele também as necessidades do nosso estado, assim como fizemos com Alckmin”, explicou Jenilson.

A transição governamental também foi tratada no encontro. Mesmo finalizando seu último mandato como parlamentar, Jenilson quer continuar ajudando o estado naquilo que for possível. No início da semana ele se encontrou com Alckmin, vice-presidente eleito pela sigla e também buscou levar questões importantes para o desenvolvimento do Acre.

“Continuaremos fazendo tudo aquilo que for possível pelo Acre. Não irei me afastar da política e vou buscar estar presente na construção de um Acre melhor”, destaca Leite.

7

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp