Polícia Militar inicia Operação Papai Noel e reforça policiamento no fim de ano

Mais de 70 policiais militares reforçam diariamente o policiamento ostensivo na capital Rio Branco, no período entre o final de novembro e o início de janeiro de 2023, na tradicional Operação Papai Noel, da Polícia Militar do Acre (PMAC). O objetivo é atuar de forma preventiva em locais específicos durante as festividades de fim de ano, em todas as regionais, com ênfase nas áreas comerciais.

Mais de 70 policiais militares reforçam diariamente o policiamento ostensivo na capital Rio Branco. Foto: cedida

Além do efetivo administrativo da instituição, todas as unidades operacionais da capital (1º, 2º e 3º Batalhão) e especializadas (batalhões de Policiamento Ambiental, de Trânsito e de Operações Especiais, além da Patrulha Maria da Penha) estarão empenhadas na operação. A distribuição do efetivo será feita com base nos indicadores de análise criminal de cada unidade, que aponta os locais e horários de maior circulação e aglomeração de veículos e pessoas.

A tenente-coronel Jokebed Taveira, comandante do Policiamento da Capital e Região Metropolitana (CPCM), explica que o foco é o policiamento comunitário e orientação ao público, sobretudo transeuntes e comerciantes, que são mais vulneráveis durante as compras e festividades. “Também vamos realizar saturação com abordagens em vias de grande fluxo, locais de grande movimentação de público e de maior incidência de delitos na periferia da capital, as chamadas “zonas quentes”, além de blitz de trânsito e desarmamento, palestras de autoproteção, de trânsito nas escolas e campanhas educativas”, destacou.

PM vai intensificar abordagens em vias de grande fluxo e de movimentação de público. Foto: cedida

O policiamento, que também ocorrerá em todo o Estado, será disponibilizado nas modalidades motorizada e a pé, e abrangerá as áreas comerciais, instituições bancárias, espaços públicos, como praças e parques, entre outros pontos. Além de fomentar uma maior aproximação com as comunidades, esse tipo de policiamento busca orientar indivíduos com posturas que os coloquem na posição de vítimas potenciais nesse período do ano.

Dicas de segurança

Para evitar que o cidadão se torne vítima de crimes, algumas dicas podem ajudar a prevenir a ação de criminosos, como, por exemplo, ao utilizar caixas eletrônicos, não pedir ajuda de estranhos, mas, se possível, ir com alguém que possa auxiliar.

Também deve-se evitar portar grandes quantias em dinheiro, levar apenas o necessário e, quando for utilizá-lo, não mostrá-lo em público; sempre que possível, fazer uso de aplicativos de pagamento e/ou cartão de crédito; evitar usar bolsas ou mochilas na parte das costas e celular nos bolsos de trás, bem como se distrair com o seu uso.

As pessoas devem ficar atentas à movimentação ao seu redor e, se preciso, acionar imediatamente a Polícia Militar via 190.

