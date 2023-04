Mãe e filho morrem em acidente de trânsito após moto ser atingida por caminhonete

Um acidente com duas vítimas fatais foi registrado na manhã desta segunda-feira (3) em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O fato ocorreu na Rodovia AC-307, próximo a um posto de combustíveis da cidade.

A informação é de que as vítimas eram mãe e filho, de identidades ainda não reveladas. O filho estaria conduzindo a moto e quando chegou próximo a um posto de combustível, a caminhonete fez uma curva brusca em alta velocidade.

O sargento César Matos, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, disse que o motorista do carro não possuía habilitação para dirigir e que o condutor da moto tentou frear, batendo com velocidade na caminhonete.

“Segundo informações, o motorista não deu sinal, entrou de uma vez invadindo a preferencial do condutor, vindo a colidir de frente e vitimando essas duas pessoas. Morreu na hora do acidente. Estávamos muito próximos, demoramos uns 30 segundos depois do acidente e eles já estavam em óbito”, contou.

Ainda de acordo com o sargento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e atestou a morte. O condutor do carro foi encaminhado para a Delegacia do município para prestar esclarecimentos.

Renato Menezes

