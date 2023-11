Prefeitura de Brasileia presta homenagem aos Agentes Comunitários de Saúde em evento especial

Por Alexandre Lima

Dia do Agente Comunitário de Saúde é celebrado com café da manhã e formação continuada

Nesta terça-feira, 31 de outubro, a Prefeitura de Brasileia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, prestou uma merecida homenagem aos dedicados Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em comemoração ao Dia Nacional desses profissionais, celebrado em 4 de outubro. O evento, realizado no centro do idoso, foi marcado por um café da manhã especial, que reuniu os ACS em um ambiente aconchegante e festivo.

A iniciativa não se limitou apenas à celebração, pois a gestão da Prefeita Fernanda Hassem também demonstrou seu compromisso com a valorização e capacitação desses servidores exemplares. Durante a programação, os agentes tiveram a oportunidade de participar de uma formação continuada, enriquecendo ainda mais seus conhecimentos e habilidades no campo da saúde comunitária.

O evento teve como objetivo reconhecer o incansável trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e no bem-estar da comunidade de Brasileia. Com seu comprometimento e dedicação, esses profissionais desempenham um papel crucial no sistema de saúde local, estreitando os laços entre a população e os serviços de saúde.

A celebração foi marcada por momentos de alegria e reconhecimento, onde a gestão municipal demonstrou seu apreço e gratidão aos ACS por sua contribuição inestimável à comunidade. A Prefeitura de Brasileia reafirma seu compromisso em investir na formação e valorização de seus servidores, garantindo um atendimento de qualidade à população e fortalecendo os serviços de saúde no município.

