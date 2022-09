Mãe e filho vitimas de explosão de Álcool em Brasileia pede ajuda para tratamentos de queimaduras de 2º Grau

Por Jonys David (Ceara)

O acidente aconteceu no dia 04 de Setembro, quando o jovem Pietro Antônio de apenas 2 anos e a sua mãe Carine Ribeiro estavam organizando um churrasco e foi surpreendido por um galão de álcool puro que caiu dentro da sala de sua casa e se espalhou pelo ambiente, quando o álcool se aproximou da churrasqueira já em chamas, o fogo se espalhou pelo local fazendo com que o resto de álcool que estava sobre o galão explodisse atingindo a mãe que estava na sala e seu filho que estava em cima do sofá assistindo televisão.

Quando atingidos, a mãe de imediato agarrou seu filho, correu em direção ao quintal vizinho e pulou para dentro da caixa d’agua na tentativa de apagar o fogo que estavam sobre suas vestes.

Vizinhos que estavam no local perceberam o nível do fogo na casa e se dirigiram ao local para socorrer as vitimas e apagar o incêndio, ligaram para a SAMU que em pouco tempo chegou ao local. Carine teve queimaduras nas pernas, braços e sobre a região abdominal. O filho Pietro teve queimaduras de 2º Grau sobre o rosto, braços, pernas, orelhas e parte da região abdominal no total, obteve 50% do corpo queimado.

Após o acidente, Pietro foi encaminhado para Rio Branco, e segue sob tranquilizante para a recuperação, a mãe teve alta e se recupera em casa.

A família precisa lidar com os custos da recuperação do jovem Pietro e vem a publico pedir a sua ajuda sob qualquer quantia ou oração.

