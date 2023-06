Com mais de 600 atendimentos de saúde e inauguração de Unidade Móvel Odontológica marcam início da programação do aniversário de Brasiléia

Próximo de completar 113 anos, o município de Brasiléia iniciou sua programação de aniversário com atividade realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta quarta-feira,21, na quadra do bairro Leonardo Barbosa, aconteceu a realização do programa “Mais Saúde em Ação”, com o lançamento da unidade móvel odontológica municipal e implantação do teste do Olhinho.

A unidade móvel Odontológica contemplará moradores da zona urbana e zona rural, com atendimento odontológico móvel.

A comunidade também recebeu atendimento médico, odontológico, agendamento de PCCU, testes rápidos, acompanhamento do Programa Bolsa Família, vacinas de rotina, Influenza, Covid-19, dispensação de medicamentos, atualização da caderneta vacinal e outros serviços em saúde.

Participaram o Secretário de Saúde, Francélio Barbosa, vereador Elenilson Cruz, Secretários municipais, médicos, enfermeiros, técnicos e equipe da saúde municipal.

Foram realizados 654 atendimentos e procedimentos em saúde.

Dona Ramainda Ciríaco, Moradora do Bairro Leonardo Barbosa, agradeceu a Equipe da Saúde pelos atendimentos médicos e odontológicos. “Estou muito feliz pela vinda da Equipe da Saúde aqui em nosso bairro, a gente fica agrecido pelo antendimento do dentista, médico,e vacinação para todos. Eu agradeço pela minha minha família e todos o moradores do bairro” agradeceu.

Para o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, a aquisição da Unidade Móvel Ondolológica é uma conquista para a população de Brasiléia. “É uma conquista. Estamos aqui hoje no bairro Leonardo Barbosa fazendo o lançamento da Unidade Móvel Ondolológica, que irá atendeder a popualação da cidade, que moram nos bairros mais afastados e da zona rural. È uma conquista muito importante para o município. Estamos também realizando aqui diversos atendimentos em saúde, levando a estrutura do município para mais perto das pessoas”, comemorou o secretário.

