Mais de 139 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Acre

Das 841.771 pessoas aptas a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Acre, 139.935 ainda não tomaram o imunizante, segundo dados divulgados ao g1 pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Esse público varia de 3 meses a mais de 60 anos de idade.

O boletim simplificado emitido pela coordenação do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI-AC) mostra que a primeira dose da vacina não atingiu nem 90% do público-alvo. Ao todo, 702.199 tomaram a primeira dose da vacina.

Os piores números em relação à primeira dose do imunizante estão entre as crianças de 6 meses a 11 anos, que estão com cobertura abaixo de 13%.

Com o avançar das doses, a cobertura vacinal fica ainda mais preocupante. Do total de 879.627 aptos a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em todo estado, 291.158 ainda não procuraram uma unidade de saúde para receber o imunizante. Com isso, a cobertura de 2ª dose está em 69,41%, sendo que a meta é alcançar 90%.

Já as duas doses de reforço estão com percentual de cobertura entre 40% e 20% em todo estado.

Tabela mostra adesão da vacinação contra Covid no Acre — Foto: Reprodução

Menos de mil crianças vacinadas

Quase um mês após o início da vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade, somente 965 foram imunizadas contra a Covid-19 no Acre. Essa faixa etária passou a ser vacinada no estado no dia 21 de novembro. Inicialmente, a vacinação era feita somente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), na rede estadual, para crianças com comorbidade e por agendamento.

Porém, no dia 26 do mês passado, a aplicação das doses passou a ser feita também em crianças sem comorbidades. No último dia 12, a vacinação foi ampliada para as unidades Augusto Hidalgo de Lima, Vila Ivonete e Cláudia Vitorino, em Rio Branco.

Conforme os dados, em todo estado devem ser vacinadas 37.855 crianças de 6 meses a 2 anos. Com menos de mil crianças imunizadas até esta segunda (19), a cobertura vacinal está em 2,55%, sendo que a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90%.

Vacinação no Acre

A campanha de vacinação no Acre começou no dia 19 de janeiro de 2021. Os perfis dos primeiros vacinados que foram escolhidos foram de pessoas que prestaram um serviço importante no estado e representam todos os profissionais de saúde. Foram escolhidos: uma técnica de enfermagem, duas enfermeiras, sendo uma indígena e um idoso morador do Lar Vicentinos.

Desde o início da campanha, foram administradas 1.660.321 doses da vacina contra Covid19, destas:

684.096 – 1ª dose;

571.760 – 2ª dose;

13.605 – dose adicional;

282.866 – 1º reforço;

81.773 – 2º reforço

A gerente do PNI-AC, Renata Quiles, alertou que os casos graves e óbitos registrados nos últimos dias têm sido em pessoas não vacinadas ou aquelas que estão há muito tempo desde a última dose da vacina.

“A Covid está circulando e estamos percebendo que os casos que estão aparecendo agora com gravidade ou com óbito são nos idosos que estão há muito tempo sem receber dose de reforço, nas pessoas imunossuprimidas graves, que estão há mais de 4 meses sem tomar dose de reforço e nas crianças que não estão com nenhuma dose da vacina. O mesmo acontece com os não vacinados de nenhuma faixa etária”, afirmou a gerente.

Aumento de casos de Covid-19

O Acre voltou a registrar aumento nos casos de Covid-19. O estado havia registrado uma queda significativa dos casos positivos e de mortes pela pela doença nos últimos meses.

Desde o dia 17 de novembro, quando os boletins Covid voltaram a ser publicados diariamente, até esse domingo (18), o Acre registrou mais de 4,7 mil novos casos da doença. Somente em dezembro são 3.103 novos casos e seis vítimas fatais por conta da doença. Ao todo, 157.326 foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e 2.035 pessoas morreram em decorrência da doença.

Após aumento de casos de Covid no Acre, a Saúde voltou a recomendar uso de máscaras em locais fechados ou de aglomeração.

Os meses mais letais no Acre desde o início da pandemia foram março e abril de 2021, quando foram registradas 254 e 267 mortes pela doença. Já este ano, o mês com maior número de mortes foi fevereiro, quando 100 pessoas foram vítimas da Covid. Foi também em fevereiro deste ano que houve o maior registros de casos novos da doença, chegando a 19.323 casos novos – o maior registro desde o início da pandemia.

