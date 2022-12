Concurso da Sesacre: Governo divulga resultado e classificação preliminar; confira

O Governo do Estado divulgou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (21), o resultado definitivo da prova de títulos de ampla concorrência do concurso público da Secretaria de Estado de Saude (Sesacre). Na mesma edição, foi divulgado o resultado e classificação preliminar.

A lista abaixo está ordenada conforme o cargo, localidade, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Os candidatos que se sentirem prejudicados, poderão entrar com recurso a partir das 8h de quinta-feira (22) até as 15h de sexta (23), por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba ‘Recursos’.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão obter informações ao entrar em contato com a banca realizadora do certame, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), disponível pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, conforme horário local.

