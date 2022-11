Manifestantes são comunicados para retirar barreiras ou poderão ser multados e retirados à força da BR 317

No Acre, as forças de segurança começaram a desobstruir as rodovias federais que cortam o Estado, em cumprimento a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do supremo aflui do direito constitucional, de ir e vir, flagrantemente comprometido pela manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram bloqueados pontos na BR-364, sentido Rio Branco/Porto Velho (RO) e sentido Sena Madureira/Manoel Urbano. Na BR-317 os manifestantes contrários ao resultado das urnas, no segundo turno, bloquearam a rodovia sentido Brasiléia/Assis Brasil, porta de entrada para o Pacífico.

Hoje, pela manhã, as policiais Rodoviária Federal, Polícia Militar e Força Nacional passaram a atuar em cumprimento a determinações do STF, que prazo exíguo para que todas as rodovias pelo país fossem desbloqueadas pelas forças policiais, e assim, assegurar o direito de ir e vir da população. Não está vedado a livre manifestação, desde que, não viole a Constituição.

O bloqueio nas BRS causou enormes transtorno e prejuízos incontáveis, inclusive o abastecimento de combustíveis na Bolívia.

É que o combustível que abastece Cobija, capital do Departamento de Pando (BOL), chega a cidade pandina pelas BRS 364 e 317, ambas haviam sido bloqueadas. “O reestabelecimento da ordem ministerial, no Acre ocorre de forma

