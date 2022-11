Polícias negociam com manifestantes e liberam parcialmente BR 317 sentido Peru

Por Alexandre Lima

Represetantes da Polícia Militar do Acre e rodoviária Federal durante negociação para liberação da estrada por parte dos manifestantes Foto: David Romão

Durante a tarde desta terça-feira, dia 1º de novembro, aconteceu outra rodada de negociação com os manifestantes que estão contrários ao resultado da eleição ocorrida neste final de semana, que resultou no bloqueio em dois pontos da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Brasiléia/Assis Brasil.

Centenas de pessoas tiveram o primeiro comunicado pela parte da manhã, quando vários patrulheiros federais estiveram no local, cumprindo ordens do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ordenou o desbloqueio das estradas em todo o País.

Desta vez, com a presença do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, Tenente Tales Rafael, dc0municou que a Instituição está cumprindo com as determinações do STF e pediu que fosse liberado a BR, afim de evitar possíveis confrontos.

Em conversas com os manifestantes ficou decido que, parte da BR seria liberada para veículos de pequeno porte, ficando o impedimento por enquanto para caminhões. A barreira que haviam feito com barro por volta das 11 horas cerca de um quilômetro da primeira localizada em rente ao Santuário de São Francisco, já foi retirada.

Segundo os manifestantes, ainda não tem uma data definida para o bloqueio seja levantado por inteiro e acabe por definitivo.

