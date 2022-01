Petecão garante R$ 64,4 milhões para o Acre

Ao fechar o ano, em meio a um trabalho que considerou como “altamente positivo”, o senador Sérgio Petecão (PSD), considerado um parlamentar municipalista, conseguiu nada menos que R$ 64,4 milhões em novos recursos para os municípios acreanos, somente no ano de 2021.

Segundo o parlamentar, o montante foi resultado de muito esforço e compromisso com a população. “Foi mais um ano que tivemos de enfrentar obstáculos causados pela pandemia da Covid-19, mas valeu a palavra empenhada de lutar por recursos para todos os 22 municípios do Acre, independente de partidos políticos”, afirma Petecão.

Agricultura, Infraestrutura, Saúde e Ação Social foram os carros-chefes de Petecão

Para a Agricultura, foi garantido por Petecão o empenho de R$ 18 milhões, que serão convertidos na aquisição de 170 equipamentos e maquinários, desde roçadeiras à motoniveladoras, e outras 13 obras, dentre elas, a construção da ponte sobre o Rio Iquiri, em Acrelândia, que possibilitará a integração da região do Baixo Acre, criando um aceso direto da BR-364 à BR-317.

Na Infraestrutura, o valor viabilizado em 2021 é de pouco mais de R$ 21 milhões, grande parte dessa verba, R$ 14,7 milhões, será investido em iluminação de LED, garantindo qualidade e eficácia energética, levando mais economia aos municípios e beneficiando o turismo local. O restante do valor será investido em abastecimento de água, contenção de encostas e na construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco, onde o valor investido por Petecão é de R$ 500 mil.

Para a Saúde, foram garantidos R$ 8,7 milhões, que estão sendo aplicados no custeio de iniciativas de saúde, campanhas de vacinação e compra de materiais descartáveis, assim como insumos para o combate à dengue e à disseminação da Covid – 19.

Por fim, para a Ação Social, Petecão reservou R$ 6,7 milhões, que garantirá a construção de um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no bairro Santa Helena, reforma de outros três, além da construção de três Centros de Convivência do Idoso e a implantação de uma unidade do Programa Espaço 4.0, em Rio Branco, que oferecerá cursos e capacitação aos jovens para o mercado de trabalho.

Para o senador Sérgio Petecão, as verbas que vão para os municípios garantem obras e serviços beneficiando toda população. “Sou um parlamentar municipalista, as pessoas moram nos municípios. O que eu puder fazer para facilitar a vida dessas pessoas, eu vou fazer. Se não fosse a liberação das emendas parlamentares, os municípios estariam todos inviabilizados”, concluiu Petecão.

