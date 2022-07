Mês de julho no Acre registra recorde em casos de covid

Frankly Sousa, para o Noticias da Fronteira

Desde o inicio da pandemia em março de 2020, o cidadão acreano precisou aprender a conviver com uma nova realidade: o novo coronavírus. No fim daquele ano, o Estado registrava mais de 40 mil casos e quase 800 mortes, média assustadora de 12 óbitos por dia. Com a chegada das primeiras doses da vacina quase um ano depois do primeiro caso registrado, estes índices foram diminuindo, fazendo com que o Governo do Estado e órgãos reguladores da saúde liberassem o uso de máscaras já no final de 2021.

Porém, os meses de junho e julho de 2022 deixaram as autoridades em alerta. Boletins da Secretaria de Saúde do Estado indicam que até o fechamento desta matéria, aproximadamente 19 mil casos e 5 óbitos foram registrados nos meses de junho e julho, numero semelhante ao mesmo período do ano de 2020, em que o Acre vivia um caos por conta do aumento sem controle dos casos de Covid-19. Somente na capital, foram registrados quase 5 mil casos com 208 óbitos nos meses de junho e julho de 2020, já em 2022 só nos primeiros 10 dias de julho foram registrados 3,7 mil casos da doença, números que superam o mesmo período em que o Covid-19 tem seu auge de casos no Acre.

O Acre já ultrapassa a marca de 2008 acreanos que perderam a vida para a doença e os meses de junho e julho deste fizeram o Departamento de Vigilância Epidemiológica recomendar o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados e órgãos públicos. A organização da Expoacre deste ano foi categórica: só adentrarão nas dependências do Parque Wildy Viana quem estiver com o ciclo vacinal completo.

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde realizam mutirões e pedem que a população se conscientize e esteja com seu ciclo vacinal completo. As vacinas contra o Covid-19 ajudam a diminuir as chances de morte e são disponibilizadas gratuitamente nos seguintes endereços:

Urap Eduardo Assmar;

Urap Roney Meireles;

Urap São Francisco;

Urap Hidalgo de Lima;

Urap Vila Ivonete;

Urap Cláudia Vitorino.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do Portal de Transparência do governo, o Acre já aplicou 1.492.348 doses de vacina na população até este sábado (16). Das doses, 663.355 pessoas tomaram a primeira dose, 545.047 a segunda, 13.242 a dose única, 227.176 a 1ª dose de reforço, 22.290 a 2ª e 20.866 a 3ª.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

