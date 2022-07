Tragédia: Corpo de motorista que caiu no rio é encontrado por bombeiros

g1 AC

Após dois dias de buscas no Rio Juruá, em Rodrigues Alves, interior do Acre, o corpo de José Cirnonimo Soares Mendonça, de 41 anos, foi encontrado pelos bombeiros na tarde desta terça-feira (26). Soares desapareceu no manancial na noite do último domingo (24) após o veículo que ele conduzia cair de um barranco.

As informações repassadas às equipes de resgates são de que o motorista pegou uma rua errada e o veículo caiu de um barranco de aproximadamente 15 metros. Soares estava acompanhado de outros dois homens, de 44 e 51 aos, que foram resgatados com ferimentos leves no mesmo dia.

O subcomando do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, que ajudou nas buscas, informou que os amigos seriam de Rio Branco e não conheciam a região. Eles pegaram uma rua desativada porque o barranco cedeu parte dela.

José Soares não viu o barranco e o veículo passou direto caindo no rio. Ainda conforme os bombeiros, o corpo do motorista foi encontrado cerca de 300 metros abaixo dentro do rio.

O veículo conduzido por ele também foi achado e retirado do manancial.

