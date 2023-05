Momento histórico e de grande alegria para educação do município de Assis Brasil

Recebemos o secretário de estado de Educação Aberson que veio entregar para escola Íris Célia na pessoa do Gestor Charles Martins mais de 200 Tabletes com pacote de internet e um programa que tem um estudo completo para preparação da provas do Enen para nossos alunos do ensino médio trazendo mais conhecimentos,Quero destacar o Governador do estado do Acre Gladson Cameli e toda sua equipe que fazem o melhor para nossa população e agradecer a professora Gleyciane pelo convite e parabenizar toda equipe do Núcleo de Educação e a escola Íris Célia pela organização do evento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp