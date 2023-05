Agenda do Ministro Flávio Dino na fronteira do Acre movimenta políticos e anuncia investimentos na segurança

Por Alexandre Lima

Era por volta das 10:00 desta sexta-feira, dia 19, quando o jato trazendo o ministro a Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, juntamente com o senador Sérgio Petecão, deputado federal Coronel Ulysses, juntamente com assessores, pousou na cidade de Cobija, capital do Estado do Pando/Bolívia, que faz divisa com os municípios do Acre, Brasiléia e Epitaciolândia.

A visita do Ministro, seria um convite do senador Sérgio Petecão, onde a pauta principal, seria a segurança como um todo na região de fronteira. Flávio Dino foi recepcionado pela prefeita de Cobija, Ana Lúcia, acompanhada pela prefeita e anfitriã de Brasiléia, Fernanda Hassem, além do presidente da Câmara, Marcos Tibúrcio, que estava acompanhado dos vereadores Elenilson Cruz e Alessandro Jorge.

Os prefeitos dom municípios de Xapuri, Ubiraci Vasconcelos, de Epitaciolândia Sérgio Lopes e de Assis Brasil, Jerry Correia, também estiveram presentes, juntamente com o deputado estadual Tadeu Hassem, da vice governadora do Acre, Maiza Assis, representando o governador Gladson Cameli, e demais convidados.

Após realizarem os trâmites alfandegários, as autoridades se dirigiram para o prédio do Senac, onde foi concedido uma coletiva para a imprensa, sendo foi informado que o governo federal está dando continuidade ao Sistema Único de Segurança Pública criado, mas, ainda não foi de fato implementado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel José Américo Gaia, que estava presente, informou que “será apresentado um diagnóstico, que servirá para os novos programas e planejamento, tanto do Estado quanto do governo federal, principalmente na captação dos recursos e implementação no terreno das atividades que deverão ser desencadeadas para o combate de crimes transfronteiriços”.

Segundo a agencia de notícias do Acre, o seminário contaria com duas mesas de exposição e debate; a primeira, “Ações para enfrentamento aos crimes nas fronteiras do arco norte brasileiro”, realizada na parte da manhã, será mediada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. À tarde, mediada pela secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Rodriguez, “O que dizem os dados e as pesquisas sobre o tráfico de drogas transfronteiriço nas fronteiras do arco norte brasileiro?”.

Foi anunciado a entrega de 20 viaturas destinadas à defesa da mulher, equipamentos, armamentos, e que o Ministério disponibilizou R$ 91 milhões para o governo do Acre possa fortalecer programas de segurança pública, segundo o Ministro Flávio Dino em entrevista coletiva na Sede do Senac, em Brasiléia, local onde ocorre o Seminário Nacional de Segurança Pública.

Somente em materiais, entre viaturas (veículos padronizados e descaracterizados), drones, uniformes, kit’s de uniformes para homens e mulheres e cães, armas, munições, entre outros, são pouco mais de três milhões de reais, que serão usados para combater o crime na região de fronteira.

Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, ao lado da vice-governadora do Acre Marilza Assis, durante coletiva com a imprensa na visita do ministro Flávio Dino.

Segundo a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, “Esse seminário é de suma importância não só para nossa região de fronteira, é para todo o Brasil… Há uma dificuldade gigantesca no combate contra a criminalidade e de facções no País. A presença do ministro Flávio Dino e da Comissão do Senado, é muito importante para nós no que se refere ao combate ao crime e ampliação aos países vizinhos como a Bolívia e Peru (…) estou muito otimista de verdade quando vejo o governo saindo das paredes e vai de encontro aonde os problemas acontecem e é nas fronteiras que chega a onde violência, drogas e armamentos ilegais que passam por aqui. A presença dos entes passam a discutir o problema, ficamos animados e cheios de esperança (…), pontou a gestora.

