Monitorado tenta matar mulher à golpes de faca por ela se negar a ter relações sexuais com ele

O crime de tentativa de feminicidio foi registrado na manhã deste domingo, 01 de janeiro, dentro de uma casa, localizada na rua Ildefonso de Almeida, no bairro Wanderley Dantas, na região alta de Rio Branco, a capital do Acre.

Segundo o apurado pela equipe de reportagem do site ECOS da Notícia, a vítima identificada pelo nome Débora Raiele da Conceição Lima, de 13 anos, havia chegado das festividades da Virada de Ano, quando o marido dela, identificado pelo nome de Wendel da Silva, que é detento monitorado por tornozeleira eletrônica, sob efeito de bebida alcoólica, quis manter relações sexuais, e a mulher se negou ao ato sexual, porque o marido estaria muito embriagado.

Revoltado com a negativa da mulher, o monitorado foi a cozinha e de posse de uma arma branca (faca), retornou ao quarto do casal e desferiu um golpe no tórax da vítima.

Após o crime acreditando que teria matado a mulher, o suspeito cortou a tornozeleira eletrônica e se evadiu do local do crime.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU socorreu a.mulher que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da equipe médica do Pronto Socorro, o estado de saúde da vítima é estável.

Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa- DHPP iniciaram as investigações na tentativa de localizar e prender o autor da tentativa de feminicidio.

