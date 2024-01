Denunciado por estuprar ex-cunhada de 12 anos é condenado em Brasileia

Por Alexandre Lima

O homem denunciado por estuprar a própria cunhada, uma adolescente de 12 anos, foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

A decisão é do Juiz da Comarca de Brasileia, Clovis de Souza Lodi, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público Estadual.

O réu das iniciais O.S.L, de 47 anos, terá que cumprir 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mas, poderá recorrer da sentença em liberdade.

Consta no processo, que a vítima foi estuprada entre os meses de junho de 2012 e setembro de 2013.

Os crimes ocorreram na casa do autor, localizada no Ramal do Polo, na BR-317.

O acusado era casado com a irmã da adolescente.

Quando foi ouvida na justiça, a vítima, hoje com 24 anos, disse que em uma das vezes, foi amarrada pelo então cunhado na cama.

Na sequência, ele ligou o som em um volume alto e praticou o crime.

A vítima disse também, que outra vez foi estuprada dentro do banheiro do imóvel.

Quando foi interrogado o réu negou as acusações, mas diante das provas apresentadas acabou condenado.

