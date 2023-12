Motorista embriagado colide veículo contra motocicleta, deixa trabalhador gravemente ferido; vítima não resistiu e morreu no PS

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou o trabalhador Welisson Araújo dos Santos, de 23 anos, gravemente ferido e seu amigo Dhayvid da Silva Jesus, de 25 anos, escoriações na tarde desta quarta-feira, 20, no km 29, na Vila do V, da rodovia AC-10, no município de Porto Acre. Welisson deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quarta-feira.

Segundo informações de familiares, Welisson e Dhayvid haviam saído do trabalho em um frigorífico com destino as suas residências, no trajeto enquanto trafegava em uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor preta, no sentido Rio Branco-Porto Acre, um motorista identificado por “Boca Rica” que trafegava em um veículo Fiat Fiorino Trekking, de cor azul, placa MZN-2264, em estado visível de embriaguez, saiu de uma rua, passou por cima de uma calçada e evadiu a preferencial vindo a atingir Welisson e seu amigo.

Com impacto, Welisson que estava na garupa da moto, sofreu um traumatismo craniano grave, e um trauma pulmonar contuso grave. Já seu amigo sofreu escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Porto Acre foi acionado e uma ambulância básica foi encaminhada ao local. Welisson recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Após algumas horas no hospital, Welissom não resistiu aos ferimentos e morreu.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

O motorista “Boca Rica” foi preso por está dirigindo embriagado e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) em Rio Branco para os devidos procedimentos.

Populares relataram a reportagem que “Boca Rica” é bastante conhecido na Vila do V, e que vive dirigindo embriagado.

O veículo foi removido por um guincho.

O velório do jovem Welisson Araújo será na Vila do V, Templo Sede da Assembléia de Deus, situada na rua José Mota, no bairro Centro.

