Ulysses destina R$ 5 milhões para Jordão e Santa Rosa do Purus

BRASÍLIA (20.12.2023)- Encravados na fronteira com o Peru, os municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus, no Acre, também foram contemplados com recursos de emendas do deputado federal Coronel Ulysses (União/AC). Destinou R$ 5 milhões para as duas cidades – R$ 3 milhões destinados à construção e aquisição de equipamentos de dois Centros de Apoio Logísticos aos operadores de Segurança Pública para lá destacados, e mais R$ 2 milhões para reformar os quartéis da Polícia Militar nas localidades.

Em 2024, Ulysses destinará emendas aos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo com a mesma finalidade. Quando comandante da Polícia Militar do Acre, em 2019, Ulysses percebeu as dificuldades em termos de logística enfrentadas por integrantes do sistema de Segurança Pública, em missão nas duas áreas isoladas. Por exemplo, policiais civis e militares permaneciam alojados nas próprias delegacias e quartéis por falta de um local adequado.

Os recursos para as obras foram alocados por Ulysses no orçamento do Projeto Calha Norte, do Ministério da Defesa. O programa, criado em 1985, tem a finalidade de melhorar a infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico na sua área de abrangência – isto é, em 442 municípios de 10 Estados.

Ao todo, o Calha Norte cobre 5,9 milhões de km², equivalentes a 70% do território nacional, e beneficia 15,8 milhões de habitantes (7,53% da população brasileira) no Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Calha Norte ainda engloba 85% da população indígena brasileira em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas.

