Mototaxista é encontrado degolado na zona rural de Brasiléia

Mais um crime bárbaro pode ter sido efetuado na fronteira, dessa vez um trabalhador muito conhecido e querido na região foi vitima da violência que parece não ter fim nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia e Cobija.

De acordo com informações extraoficial, José Cabral, conhecido como seu Zé, que trabalhava como mototáxi, pegou uma corrida na frente de um mercado por um desconhecido com destino a Zona Rural do município de Brasileia.

Amigos, pessoas próximas e colegas de profissão, com o passar do tempo perceberam a demora do retorno e começaram a se preocupar, posteriormente pediram ajuda nas redes sociais e de forma presencial, infelizmente seu Zé, foi encontrado morto na região do Polo, há poucos quilômetros da zona urbana.

A moto do mototáxista foi encontrada em um bairro na parte alta da cidade, a Polícia segue investigando e não descarta como principal causa da morte, latrocínio.

