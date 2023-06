Prefeitura de Brasiléia realiza abertura do 27° Campeonato Municipal de Futebol de Areia

Neste sábado, 03, a Prefeitura de Brasileia através da Gerência de Esporte realizou abertura oficial do 27°Vigésimo Sétimo Campeonato Municipal de Futebol de Areia sendo este o Segundo Feminino na quadra do bairro Samaúma.

A Prefeita Fernanda Hassem fez abertura do evento esportivo com a presença da comunidade local e acompanhada do Gerente de Esportes Bil Rocha, Dep. Estadual Tadeu Hassem, Presidente da Camara de Vereadores, Marquinho Tibúrcio, Vereador Elenilson Cruz e do Secretário Municipal de Agricultura Careca Gadelha e a Chefe de Gabinete Suly Guimarães.

São 14 equipes masculinas e 5 equipes femininas com atletas de Brasileia e Epitaciolândia com previsão de 60 dias de muito futebol de areia e as competições acontecem aos sábados e domingo.

Para o presidente da Câmara, vereador Marquinhos Tibúrcio, o investimento em atividades esportivas é muito importante. “Estamos hoje participando na quadra do bairro Sumaúma desse evento importante para os desportivas. Quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e o deputado Tadeu Hassem e a gerência de Esportes na pessoa do Bil Rocha, por trazer o esporte para a comunidade do bairro Sumaúma”, disse.

O Deputado Estadual, Tadeu Hassem, prestigiou a abertura do campeonato e falou do incentivo ao esporte. “Hoje como parlamentar vim marcar presença, revi amigos e trazer boas notícias para o esporte. Junta com a prefeita e a sua equipe de esportes, vamos trazer recursos e emendas parlamentares para incentivar o esporte e a nossa juventude”, disse.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a realização do campeonato. “Hoje é um dia de alegria para a nossa gestão na parte do esporte. Estamos realizando a abertura do nosso campeonato de areia, temos 14 equipes masculino participando e 5 feminino. Quero agradecer a equipe da gerência de Esportes, a equipe da prefeitura, a câmara de vereadores, que contribuíram para que esse dia pudesse acontecer”, disse a Prefeita.

