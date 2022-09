MPAC leva serviços do MP na Comunidade para Epitaciolândia

Por Agência de Notícias do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) levou na última sexta-feira, 16, as ações do projeto “MP na Comunidade” para a cidade de Epitaciolândia, em colaboração com uma edição especial do “Projeto Cidadão”, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).A ação foi realizada das 08h às 16h, na Escola Municipal Bela Flor, situada na BR-317, Km 01, s/n, Aeroporto. Pelo MPAC estiveram presentes, o coordenador do “MP na Comunidade”, promotor de Justiça Dayan Moreira, e o promotor de Justiça Juleandro Martins de Oliveira.

O “MP na Comunidade” levou para a comunidade local, os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (NATERA), Ouvidoria-Geral, além de ações de fiscalização e orientação jurídica.

No local, a comunidade também teve acesso gratuito a serviços como emissão de documentos, atendimentos jurídicos, atendimentos previdenciários e de saúde como consultas médicas, atendimento odontológico, eletrocardiograma, pré-natal, PCCU, vacinação e testes rápidos.

Também foram prestadas informações acerca do Cadastro Único (Cad-Único), Auxílio Brasil e Creas. A programação também foi marcada pela realização do tradicional casamento coletivo, o qual oficializou a união de 35 casais.

