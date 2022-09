Friale prevê nova “onda polar” com queda de temperatura entre quinta e sexta no Acre

Pesquisador Davi Friale – Foto: Alexandre Lima

O pesquisador Davi Friale anúnciou nesta segunda-feira, 19, no portal “O Tempo Aqui”, que na próxima sexta-feira, dia 23, desde as primeiras horas, o dia será marcado com ventos ininterruptos da direção sudeste que estarão soprando devido à incursão de ar polar e as chuvas poderão ocorrer a qualquer momento, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá.

Portanto, a temperatura diminuirá um pouco, contudo, não ocorrerá o fenômeno da friagem, sendo que o próximo fim de semana será quente e ensolarado no Acre.

O pesquisador contou que entre a próxima quinta-feira e sexta-feira, o tempo ficará extremamente instável, com condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações.

No entanto, até a queda de temperatura, será o calor intenso que irá predominar, principalmente na quarta-feira e na quinta-feira, quando poderão ser registrados novos recordes de temperatura alta deste ano, com máximas entre 37 e 39ºC, principalmente no interior do Acre.

