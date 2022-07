Mulher é atropelada e morta após sair da Igreja

A dona de casa Antônia Leandro da Silva, 52 anos, morreu na noite desta terça-feira, 05, após ser atropelada por um carro não identificado, o motorista se evadiu do local sem prestar socorro a vítima.

Calçado da vítima. Foto: ecos da notícia

De acordo com informações, a vítima teria saído da Igreja Deus é Amor, localizada na rua Joaquim Macedo no bairro das Placas.

Minutos depois outra mulher que também era fiel da mesma Igreja caminhava na rua quando encontrou o corpo da amiga caído na calçada.

Pertences da vítima. Foto: ecos da notícia

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi atender a ocorrência e quando seguia em direção ao Pronto Socorro a vítima não resistiu e morreu a caminho.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal – IML pela equipe do SAMU. A Polícia Técnica Científica coletou imagens de câmeras de segurança de casas próximas ao local do acidente afim de tentar identificar o carro envolvido no acidente fatal.

