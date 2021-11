Mulher é encontrada morta com várias facadas no pescoço

Uma mulher ainda não identificada, que aparenta ter aproximadamente 30 anos, foi morta a golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (19), no Calçadão próximo a Passarela Joaquim Macedo, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima foi encontrada por uma pessoa que passava pelo local, que ao ver a mulher sangrando com várias facadas, inclusive no pescoço, ligou para o Copom através do (190) e acionou a Polícia Militar.

Imagem forte: clique para acessar

A pessoa que encontrou a vítima também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Após a perícia, agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

