Mulher é presa tentando levar quase 20kg de cocaína escondida dentro de carro para Rio Branco

Por Alexandre Lima

Em mais uma ação de combater o tráfico de drogas na fronteira do Acre, uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), evitou que uma carga de cocaína chegasse na capital do Acre, Rio Branco.

Uma barreira montada no km 16 da BR 317, pararam um veículo modelo Honda/Fit, placas NZS 4902 conduzido por uma mulher, identificada pelas iniciais A. D. T. L., de 31 anos completados neste dia. Esta entrou em contradição durante entrevista de rotina levantando suspeitas de seu deslocamento até a fronteira levantando suspeitas por parte dos policiais.

Foi quando iniciaram uma revista pelo veículo e perceberam que havia algo de errado com o assoalho do veículo que apesentava uma anomalia e que teria alguma coisa escondida, além de outra repartições no painel, carenagem e debaixo dos bancos.

Ao retirarem um assoalho falso, descobriram que havia escondido, quase 20kg de cloridrato de cocaína que seriam levados para Rio Branco. A mulher foi presa em flagrante delito e conduzida para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, juntamente com a droga.

Após ser ouvida pelo delegado plantonista, a mulher será transferida para o presidio na Capital nas próximas horas, onde ficará à disposição da Justiça.

