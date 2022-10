Mulheres ficam gravemente feridas em acidente entre motos na Cidade do Povo

Dois acidentes de trânsito movimentaram a noite desta quinta-feira (20) em Rio Branco. Thaís Sabrine costa nascimento, 26 anos, e Maria Vitória Lima Pessoa, 18 anos ficaram gravemente feridas após coliderem de frente com uma outra motocicleta, no Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Thaís e Maria trafegavam em uma motocicleta, quando de forma inesperada bateram de frente com outra moto que vinha no sentido contrário. Com impacto, as duas mulheres foram arremessadas contra o asfalto e ficaram feridas com gravidade.

Acidente ocorreu na noite desta quinta/Foto: ContilNet

Thaís teve fratura exposta na perna esquerda. Já Maria ficou com escoriações em todo o corpo. Após o acidente, o outro motociclista ficou no local e não sofreu nenhum trauma, ficando apenas com escoriações leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável com uma fratura.

A segunda ocorrência de acidente de trânsito aconteceu com o Saney Francisco Rodrigues Arantes, 39 anos, na Rua Valdomiro Lopes, em um cruzamento no bairro Geraldo Flemeng.

Segundo informações de testemunhas, Saney trafegava em uma motocicleta, quando acabou colidindo contra outra moto em um cruzamento no bairro Geraldo Flemeng. Na colisão, Saney ficou com um corte no queixo.

Homem teve ferimento no queixo/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando os primeiros socorros à vítima, que foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve em todas os locais de acidente, onde as áreas foram isoladas para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, as motos foram removidas por um guincho.

