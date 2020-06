Município mais pobre do Acre, Jordão é o único no estado a não registrar casos de coronavírus

Um dos municípios mais pobres do país – e que já foi destaque nacional por conta disto, Jordão resiste à pandemia do coronavírus, instalada em todos os outros municípios do estado. O rígido controle das fronteiras do município tem surtido efeito.

O município de pouco mais de 8 mil habitantes possui um dos 10 piores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país, descartou, em boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta segunda-feira (9), a bagatela de 9 casos suspeitos.

Há monitoração ostensiva de quem chega à cidade – que, recentemente, recebeu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais médico-hospitalares do governo federal para prevenir a contaminação.

