Na comunidade Natal: Prefeito Jerry Correia entrega beneficiadora de arroz e leva ações de saúde e assistência social

O prefeito Jerry Correia, acompanhado do presidente da Câmara Wendel Marques e da secretária de Saúde Antônia Marinho, estiveram participando de atividade na comunidade Natal localizando na Reserva Extrativista Chico Mendes no ramal do Katianã.

A atividade faz parte de uma série de reuniões que o prefeito Jerry Correia vem realizando nas comunidades rurais para ouvir as demandas e também falar dos investimentos feitos pela prefeitura.

Na ocasião ele falou da melhoria do ramal onde a comunidade já foi beneficiada.

Outro pedido dos moradores que já foi atendindo pela prefeitura é a entrega de uma beneficiadora de arroz que vai contemplar mais de 20 famílias da região.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a recepção da comunidade. “Estamos felizes com a acolhida da comunidade Natal, sempre que nos chamam a gente vem para conversar e buscar melhores condições para os moradores. Hoje entregamos uma peladeira de arroz, já terminamos o ramal e trouxemos também atendimento de saúde e de assistência social, para todos, junto conosco está o presidente da câmara Wendel que sempre nos ajuda fazendo seu de papel de vereador”, destacou.

Várias pessoas foram atendidas com os serviços ofertados para a comunidade nesta sexta-feira 21, na área de saúde e assistência social com: atendimento médico, vacinação, atendimento odontológico, atendimento de farmácia, consulta de enfermagem, teste rápido e palestra, assistência social, atualização do bolsa família, cadastro de novas famílias e orientação para aposentadoria.

