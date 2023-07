Homem é ferido com tiro de escopeta quando caminhava no “Cidade do Povo”

Um homem identificado como César Amorim da Silva, 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio quando chegava na própria residência na noite desta quinta-feira (20), na rua Francisca Barbosa de Lima, na Quadra 1 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem que é montador de móveis, estava chegando na própria residência quando foi surpreendido por vários criminosos que chagaram por uma área de mata. Um dos bandidos disparou um tiro de escopeta, que atingiu a vitima no abdômen e nas costas. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para a área de mata e desapareceram.

A Polícia Militar e uma ambulância foram acionadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou a ambulância de suporte básico 06, para prestar os primeiros atendimentos a César. A Unidade Avançada 01 também foi acionada para dar apoio e, depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Os PMs colheram as características dos bandidos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Extorsões (Dcore).

