Nome da Ação: Ação do Coração

O projeto Resgatando Almas Salvando Vidas liderado pelo casal

Pr. Anderson Bandeira e Pra. Gisleide Bandeira, criou na cidade de Assis Brasil durante todo o período crítico da alagacao, a Ação do coração, onde teve por objetivo ajudar pessoas.

O projeto já existe a mais de 05 anos no estado do Acre e em Rondônia. O objetivo do projeto sempre foi e sempre será ” Ajudar pessoas” relata o PR. Anderson Bandeira, afinal, o propósito de um bom cristão é ser um imitador de Cristo com a prática no dia a dia.

Foram 04 dias de muito trabalho e muitos cuidado, foram distribuídos mais 180 fardos de água potável, Suco, refrigerante e mais de 1000 refeições, tudo feito com muito carinho a quem tanto precisa nesse momento tão difícil que é a alagação.



O líder do projeto ressalta ainda, que tudo o que foi distribuídos as famílias, foi fruto das ações de amigos, parceiros e simpatizantes do projeto ResgatandoAlmasSalvandoVidas. É importante enfatizar que não somos um projeto de igreja, nós somos um projeto de “reino”. Queremos agradecer a todos que se colocaram a disposição nesse momento e que Deus venha retribuir muito a cada doador.

