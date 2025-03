Rio Acre ultrapassa cota de alerta em Rio Branco e governo do Estado reforça monitoramento

O Rio Acre ultrapassou a cota de alerta na manhã deste domingo, 9, em Rio Branco. De acordo com a Defesa Civil Municipal, às 5h31, o nível do rio chegou a 13,66 metros, acima da cota de alerta de 13,50 metros e se aproximando da cota de transbordamento, que é de 14 metros. As chuvas nas últimas 24 horas acumularam 11,2 mm, contribuindo para a elevação do nível da água.

O governo do Estado, por meio da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros, está monitorando a situação em tempo integral e reforçou o suporte às prefeituras dos municípios atingidos pelas cheias. Em Cruzeiro do Sul, onde o Rio Juruá já está 20 centímetros acima da cota de transbordamento, o governador Gladson Cameli se reúne, neste domingo, com autoridades locais para coordenar as ações emergenciais.

“Nosso governo está atento e mobilizado para dar todo o suporte necessário às famílias que possam ser atingidas pelas cheias. Em Cruzeiro do Sul, estamos acompanhando a situação do Rio Juruá de perto, e aqui na capital, nossa estrutura está preparada para atuar caso o Rio Acre atinja a cota de transbordamento”, afirmou Gladson Cameli.

Na capital, o nível do Rio Acre continua subindo e pode atingir a cota de transbordamento nas próximas horas. O coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, explica que a elevação é impulsionada pelo volume de água vindo dos afluentes, como o Riozinho do Rola.

“A Defesa Civil do Estado está em total sintonia com a Defesa Civil Municipal para garantir apoio imediato às famílias, caso o transbordamento ocorra. Toda a estrutura do governo já está mobilizada para assistência e remoção de desabrigados, se necessário”, reforçou o coordenador.

Municípios em alerta com a cheia dos rios

O coronel Batista destacou ainda que as chuvas acima da média para o mês de março estão elevando os níveis dos rios em várias regiões do Acre.

Em Plácido de Castro, o Rio Abunã já está 39 centímetros acima da cota de transbordamento. Até o momento, apenas uma família precisou ser retirada para a casa de parentes. Já em Sena Madureira, o Rio Iaco atingiu 14,17 metros, ultrapassando a cota de alerta de 14 metros. A cota de transbordamento é de 15,20 metros, e alguns bairros já foram atingidos pela cheia.

Em Cruzeiro do Sul, onde o Rio Juruá alcançou 13,20 metros, o governo do Estado e a prefeitura já mobilizam equipes para possíveis remoções de famílias. O governador Gladson Cameli participa de uma reunião às 14 horas com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no quartel da corporação para definir estratégias de enfrentamento. Em seguida, às 15h, ele visita as áreas alagadas no município.

O governo do Estado segue acompanhando a situação nos municípios e mobilizando esforços para minimizar quaisquer impactos das enchentes.

