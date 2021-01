Novas 4.800 doses da CoronaVac chegaram ao Acre

Vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan

As novas 4.800 doses da CoronaVa chegaram ao Acre na tarde esta segunda-feira (25). Os imunizantes são para completar o ciclo I de vacinação do grupo prioritário, os profissionais de saúde da linha de frente do combate a covid-19.

Além disso, na manhã desta segunda-feira (25) chegaram ao estado 5.080 doses da AstraZeneca, abrangendo assim o número de pessoas a serem imunizadas em todo o estado.

Somando as primeiras doses recebidas da CoronaVac no estado que foram 40.760 com as 5.080 da Astrazeneca e as novas 4.800 doses da CoronaVac o estado do Acre possui mais de 50 mil doses dos imunizantes.

