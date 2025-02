Operação Gota se prepara para levar vacinação a comunidades remotas do estado em julho

Oferecer às populações residentes em áreas ribeirinhas e indígenas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação é um desafio. Principalmente por estarem localizadas, na maioria das vezes, em regiões de difícil acesso geográfico. Buscando reforçar a imunização dessas comunidades, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), já se prepara para a Operação Gota 2025. A equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Estado participou, nesta semana, de uma reunião em Manaus (AM), para alinhamento da missão, prevista para ser realizada nos meses de julho, agosto e outubro, contemplando oito municípios do estado.

A previsão é de que a Operação Gota 2025 realize a vacinação de populações que vivem em áreas remotas e de difícil acesso, alcançando comunidades indígenas, ribeirinhas e rurais na Amazônia Legal. Serão atendidas 73 comunidades indígenas e 51 comunidades ribeirinhas ao longo de 43 dias de missão, com expectativa de atendimento a cerca de 8 mil pessoas.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, enfatizou que a missão reforça o compromisso do Estado com a erradicação de doenças imunopreveníveis, garantindo cobertura vacinal até mesmo nas regiões mais remotas.

“Garantir altas coberturas vacinais é uma prioridade do governo. A prevenção é fundamental para a manutenção da saúde pública, especialmente em comunidades isoladas, onde o acesso a serviços essenciais é limitado. Com a Operação Gota, estamos levando não apenas vacinas, mas também dignidade, cidadania e mais qualidade de vida para essas populações. Essa iniciativa representa um esforço conjunto entre Estado e governo federal, para proteger nossa gente e fortalecer a saúde preventiva no Acre”, disse.

Já a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, evidenciou a importância da iniciativa: “A Operação Gota é essencial para garantir que as populações mais isoladas tenham acesso à imunização, promovendo a equidade na saúde. Assim, prevenimos doenças e impedimos a circulação das que foram erradicadas. O nosso esforço, somado aos dos nossos parceiros, é para que toda a população acreana seja atingida pelo esquema vacinal”.

O evento de planejamento foi realizado na Base Aérea de Manaus, com a participação do 7º e 8º Esquadrão Harpia, da Força Aérea Brasileira (FAB), que ficará responsável pelo georreferenciamento, pontos de partida, rotas e locais de pouso nas comunidades atendidas. A iniciativa tem, como critérios para definição das regiões atendidas, fatores como a falta de acesso por rodovias ou hidrovias, necessidade de mais de cinco dias de viagem para atendimento, locais sem visitação por mais de seis meses ao ano e áreas de floresta onde os profissionais precisam permanecer por mais de quatro dias sem comunicação.

A Operação Gota é coordenada e financiada pelo Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira, o Estado do Acre e os municípios de Sena Madureira, Xapuri, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão e Tarauacá, além dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá.

Visualizações: 3