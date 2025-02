Governo do Acre moderniza sistema de folha de pagamento com o e-Turmalina e orienta servidores sobre o período de adaptação

Com foco na modernização e melhoria da gestão pública, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), implementou um novo sistema de folha de pagamento para os servidores estaduais. Chamado de e-Turmalina, o sistema já foi utilizado no processamento da folha salarial referente ao mês de fevereiro de 2025, incluindo todos os servidores estaduais regularmente na folha.

A implantação do e-Turmalina faz parte de um conjunto de ações voltadas para a modernização dos processos administrativos e de gestão de pessoas, garantindo maior segurança, agilidade e transparência na administração pública estadual. Como toda mudança tecnológica, a migração para o novo sistema requer um período de adaptação, tanto para os servidores da administração pública responsáveis pelo gerenciamento da folha, quanto para os próprios servidores estaduais, que devem estar atentos às informações contidas em seus contracheques.

A Sead destaca a importância de que cada servidor realize a conferência cuidadosa de seus contracheques. Alguns arquivos foram inicialmente gerados com divergências, mas, tão logo a situação foi identificada, novos arquivos foram providenciados e disponibilizados, possibilitando a visualização correta dos valores processados em folha. Em caso de divergências ou inconsistências, a orientação é procurar imediatamente o setor de pessoal de seu órgão de origem para solicitar os ajustes necessários.

A Secretaria de Administração esclarece, ainda, que somente algumas gratificações transitórias tiveram erros pontuais. Caso sejam identificados pagamentos a menor, os valores devidos serão quitados em folha complementar, sem prejuízos aos servidores, logo após o feriado de Carnaval. Já nos casos de pagamentos a maior, os valores excedentes serão ressarcidos ao erário, conforme prevê a legislação vigente.

O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, reforça que o novo sistema representa um importante avanço para a gestão pública do Acre, trazendo mais eficiência, controle e transparência em um setor estratégico como a folha de pagamento estadual. “A modernização da nossa folha de pagamento é um passo essencial para garantirmos mais segurança nos processos e mais transparência para o servidor. Contamos com a colaboração de todos durante essa fase de adaptação e reforçamos que a Sead está à disposição para esclarecer dúvidas e garantir que todos recebam seus salários corretamente”, destaca o secretário.

Os servidores podem acompanhar novas informações e orientações por meio dos canais oficiais de comunicação do governo do Estado.

