Para reforçar segurança na fronteira, Acre recebe 56 homens da Força Nacional para atuar por 90 dias

Assim como já havia anunciado no último dia 8, a Segurança Pública do Acre confirmou que chegam ao estado, nesta terça (13) e quarta-feira (14), 56 homes da Força Nacional para reforçar as ações na região de fronteiriça e também outras cidades no interior do estado. Na semana passada, policiais encontraram um arsenal de armas de grosso calibre que seriam usados para ataques no estado.

Na casa em Epitaciolândia, foram encontradas enterradas duas metralhadoras, um fuzil, um revólver, quatro carregadores de metralhadora, um carregador para pistola e dois carregadores para fuzil. A operação ocorreu após o aumento da violência na região, que havia registrado roubos, mortes e outros crimes.

As forças de Segurança informaram os grupos criminosos estão em guerra pela dominação de territórios e que essas armas seriam usadas para esses tipos de crime.

Segundo a Segurança, dos 56 homens da Força Nacional, 44 são policiais militares e 12 policiais civil, sendo que da Polícia Civil, são dois peritos, sendo um criminal e outro papiloscópico, e dois delegados, além de dois escrivães e seis agentes de polícia. A base deve funcionar em Rio Branco.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cezar, explicou que desde abril o Estado estava em negociação com a União para que o reforço fosse enviado. Porém, houve alguns contratempos e , recentemente, com os novos episódios, foi então destinado

“A Força Nacional de Segurança é um pedido realizado pelo Estado desde abril, quando lançamos uma força-tarefa na região do Alto Acre, composta por policiais civis e militares, e garantirá consideravelmente uma resposta otimizada na região de fronteira. Já são diversas as ações realizadas pelas forças locais de Segurança Pública, alicerçadas principalmente nas forças especiais. Nós pedimos o reforço em abril, havia um problema logístico, ou seja, a destinação da Força Nacional para outras praças do país e a União, no início do mês, solicitou novas informações sobre os desdobramentos dos crimes, principalmente os crimes transfronteiriços na região do Alto Acre e assinou positivamente a esse pedido do estado”, explica o secretário.

A autorização para que a Força Nacional atue no estado foi publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União.

“Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio ao Estado do Acre, e aos órgãos de segurança pública, em caráter episódico e planejado, para atuar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por noventa dias, a contar da data de publicação desta portaria”, destaca o documento.

No primeiro momento a atuação desse reforço deve ser de 90 dias, podendo ser estendido.

“A priori são 90 dias, mas, a expectativa inicial é que permaneçam seis meses e acredito que nesses seis meses temos o término de um concurso de formação de soldados da PM, final de fevereiro do ano vindouro, temos também futuras nomeações da Polícia Civil, que hoje estão paradas devido à legislação proibindo essa nomeação. Acreditamos que até o final do próximo semestre o estado tenha condições de robustecer o efetivo das equipes policiais que atuam no Alto Acre”, pontua.

Porém, secretário disse que as ações não devem focar apenas na região de fronteira, mas também em outras cidades do estado. Ele citou o último ataque, que terminou com três mortos em Senador Guiomard.

“Amanhã [13], teremos uma reunião do conselho integrado de gestão operacional juntamente com agência de inteligência e gestores das pastas das polícia estadual, onde vamos estabelecer o planejamento estratégico e planos de ações que irão contemplar não só a região do Alto e Baixo Acre, mas também na região do Purus, em especial Sena Madureira e Manoel Urbano”, garante.

