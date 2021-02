Parceria entre Epitaciolândia Brasiléia visa fortalecer fazedores de cultura dos dois municípios

Na última quarta-feira dia 3, a diretora de cultura de Epitaciolândia Enage Peres acompanhada de Joãozinho Ferreira secretário de esportes, fizeram uma visita ao secretário municipal de cultura de Brasiléia Sr. Ieve Terranova.

Em reunião, trataram sobre o alinhamento entre as gestões e avaliação a respeito da Lei Aldir Blanc nos dois municípios, onde tiveram uma troca de experiências para uma futura parceria com o projeto Show de Lives Culturais que visa a valorização do fazedor de Cultura local onde mesmo com eventos cancelados estão vivenciando dificuldades para realização dos seus trabalhos.

Os artistas terão os shows transmitidos ao vivo através das redes sociais onde será garantido a alegria e valorização da cultura através das mídias digitais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...