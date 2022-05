PF cumpre mandado de busca contra suspeito de armazenar e distribuir pornografia infantil no AC

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (2) um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado por crimes relacionados a pornografia infantil em Rio Branco. A ação é resultado da Operação Exchange.

Conforme a PF, o homem é suspeito de armazenar e disponibilizar fotografias e vídeos com cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança e adolescente.

As investigações iniciais foram feitas pelo serviço de repressão a crimes de ódio e pornografia infantil da Polícia Federal e aprofundadas pela superintendência do órgão.

A polícia informou que as penas desses crimes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, variam de 3 a 6 anos no caso de compartilhamento e de 1 a 4 anos nos casos de armazenamento desse tipo de material criminoso.

O nome da operação significa intercâmbio e faz referência ao fato de o investigado usar a internet para fazer a troca de cenas de pornografia envolvendo criança ou adolescente.

