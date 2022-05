Vigilante mata ex-namorada dentro de agência bancária no interior do Acre e comete suicídio

Um segurança da agência bancária Sicredi, na cidade de Acrelândia, no interior do Acre, matou a ex-namorada com um tiro, no início da manha desta segunda-feira (2), e depois cometeu suicídio.

O crime aconteceu dentro da agência, antes de o banco iniciar os atendimentos ao público. Inicialmente, a Polícia Civil, suspeita que o crime tenha sido passional. Os dois foram identificados apenas como Tatiana e Kennedy.

“Foi uma fatalidade na agência do Sicredi e nos deparamos com dois corpos alvejados por arma de fogo, a atendente e o segurança. Os dois estavam no interior. Tem a hipótese de passionalidade, mas temos que aprofundar melhor para ver o que aconteceu”, disse o delegado Diones dos Anjos.

As informações iniciais são de que eles tiveram um relacionamento, mas ainda se pode afirmar isso em absoluto [se tiveram algum desentendimento] mas tem as câmeras de vídeo e vamos levantar tudo isso direitinho para ter uma posição segura dos fatos”, acrescentou.

