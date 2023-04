PM prende dupla com artefatos explosivos, armas e munições no Cidade do Povo

FONTE: oaltoacre.com

Uma guarnição da Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu dois integrantes de facções criminosas, na noite desta segunda-feira, 10, com duas escopetas, dezenas de munições e três artefatos explosivos de fabricação artesanal, durante patrulhamento no bairro Cidade do Povo.

A equipe prestava apoio às guarnições do 2º Batalhão da PMAC nos bairros da regional, quando observaram um homem abandonando um objeto suspeito em via pública, logo identificado como uma arma de fogo tipo escopeta. No quintal em frente, os policiais abordaram outro suspeito portando outra arma da mesma natureza.

Após prender os homens, os militares realizaram busca na casa e encontraram mais de 60 munições de diversos calibres, além de três artefatos explosivos fabricados com balins de chumbo e aparelhos de telefone celular. A ocorrência foi encaminhada à Defla para os devidos procedimentos legais.

