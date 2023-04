A caminho da condenação: Presidiário que matou mulher com mais de 20 facadas vai a júri popular

FONTE: oaltoacre.com

O presidiário Eronilson Silva Gomes de 34 anos, vai responder em júri popular, pelo assassinato da dona de casa Jacineide Ferreira Lima.

A decisão é da Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri Luana Campos, que proferiu a sentença de pronúncia.

O crime aconteceu na tarde de 23 de novembro de 2021, em um Beco localizado na região do Raimundo Melo, em Rio Branco.

Consta na denúncia, que a vítima estava a caminho de uma residência para fazer uma faxina, quando foi surpreendida pelo criminoso e morta com cerca de 20 facadas.

Eronilson Gomes, que já tinha passagem pela polícia , fugiu em seguida. Mas, no dia 29 de julho do ano passado, ele foi preso, em uma área rural, no município de Boca do Acre, no Amazonas.

A ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios. Os policiais identificaram o acusado e após um amplo trabalho de levantamento de informações, conseguiram descobrir o paradeiro do criminoso.

Quando foi interrogado na 1ª Vara do Tribunal do Júri, Eronilson Silva Gomes, confessou a autoria do crime.

Ele disse, que rendeu a vítima com uma faca e a obrigou a tirar a roupa. A intenção, segundo o criminoso, era estrupra-lá, mas como Jacineide, teria tentatado se defender. Foi neste momento que o criminoso matou a vítima a golpes de faca

Em júri popular, o réu vai responder por homicídio qualificado com os agravantes de motivo fútil e meio cruel. A defesa ainda pode recorrer da sentença de pronúncia.

