Policia Civil captura autor de tentativa de triplo homicídio em Epitaciolândia

Ao final da tarde desta terça-feira, 21, uma ação conjunta de agentes de Polícia Civil das Delegacias de Epitaciolândia e de Brasileia prenderam A. N. S. de 19 anos, investigado por tripla tentativa de homicídio.

O crime ocorreu na noite da segunda-feira, 20, por volta das 23:11h, quando dois indivíduos ingressaram em uma residência localizada no município de Epitaciolândia, no bairro Liberdade.

Na residência haviam várias pessoas sendo que no ataque foram atingidas três pessoas, duas mulheres e um homem.

Segundo informações iniciais o homem atingido seria um dos dois indivíduos que adentram o imóvel e que foi atingido por disparo de arma de fogo de uma pessoa ainda não indentificada que estaria armada na residência no momento do ataque. Já as duas mulheres sobreviventes relataram as características do outro autor, o que levou os policiais de Epitaciolância a iniciarem as buscas pelo executor.

Na tarde desta terça-feira (21/06/2022) uma equipe de policiais de Brasiléia conseguiu realizar a captura do nacional A.N.S de 19 anos de idade, na cidade de Brasiléia, no momento em que o autor aguardava um táxi para levá-lo para a cidade de Rio Branco.

Durante a busca pessoal na mala do suspeito foi encontrada a vestimenta utilizada no crime, a qual ainda estava com manchas de sangue. Diante da situação de flagrante delito, o autor foi conduzido pelo Delegado Erick Maciel para o município de Epitaciolândia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

As investigações continuam a fim de ser identificada a motivação do delito, o que a priori indica o confronto entre organizações criminosas rivais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp