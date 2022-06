Gado furtado é recuperado pela Polícia Civil

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil em Plácido de Castro com apoio da Coordenação de Recursos Especiais (CORE), recuperou ao final da tarde desta terça-feira, 21, três touros reprodutores furtados na zona rural de Plácido de Castro.

Os animais haviam sido subtraídos na noite de 16 de junho no Ramal da Electra II próximo do km 58 da AC 475 e foram encontrados na zona rural do municipionde Porto Acre.

As investigações seguem na delegacia de Plácido de Castro, para a devida responsabilização dos atores, que devem responder pelos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa.

O gado foi restituído ao proprietário.

