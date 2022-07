Polícia Civil do Acre emite nota técnica lamentando o acidente em Xapuri

ASCOM

As 06:5 0am o Instituto Médico Legal(IML) foi informado sobre um incidente com múltiplas vítimas, proveniente de colisão de uma Van com um Caminhão. A informação inicial dizia se tratar de 07 óbitos no local e outrs 8 feridos.

Seguindo o protocolo de Incidente com Múltiplas Vítimas(IMV) os policiais civis auxiliares de necropsia iniciaram deslocamento até o local, juntamente com a equipe do Instituto de criminalistica.

Foi acionado também a equipe de Brasiléia, para dar apoio a remoção dos corpos e restos mortais.

No local, foi constatado corpos no interior da Van, corpos na estrada, membros amputados pela estrada, além de outros restos mortais e pertences das vítimas espalhados na rodovia. Após os devidos procedimentos periciais, foi seguido o protocolo para incidentes com múltiplas vítimas, mantendo todo o cuidado com manipulação/coleta dos membros amputados e restos mortais.

Entre as 14:00 e 14:45, 05 corpos e restos mortais já estavam no IML para início das perícias.

No IML montou-se uma força tarefa, onde a equipe do plantão, com o apoio de uma equipe extra de 02 médicos legistas e 03 ANs iniciaram os procedimentos periciais para identificação e necropsia.

Nesse diapasão a Direção Geral de Polícia Civil do Acre, na pessoa do Delegado Geral Henrique Maciel, elogia todos os médicos e policiais civis que atuaram de forma padrão e célere na condução dos trabalhos de resgate dos corpos e atendimento as vítimas em vida.

ANs Raquel, Cacau, Chico, Moreira, Adriano, Geovanni e karen

Médicos: Dr Paulo, Dr Sávio e Dr Calderón (nas perícias em vivo) .

coleta de datilograma: Enderson.

Apoio dentro do necrotério: Nazaré. Administrativo: Adaliz, Vânia, Flávia, Lúecia e Gessi.

Apoio balcão: Zilma e Umbelina.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp