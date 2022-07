Prefeitura de Brasiléia realiza pit stop no dia de Combate às Hepatites Virais

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quinta-feira, 28, pit stop educativo a respeito do combate e prevenção às hepatites virais.

A ação aconteceu na ponte José Augusto, que liga Brasiléia e Epitaciolândia, onde os profissionais da saúde municipal entregaram panfletos educativos de ações de combate à doença.

De acordo com a enfermeira Vânia Carolina, a equipe de saúde municipal ainda realizará nesta sexta-feira outras ações de conscientização a respeito da enfermedade. ” Hoje a equipe de saúde esteve conversando com motoristas, ciclistas e transeuntes a respeito das ações de combate às hepatites virais, e seguiremos com essa ação na sexta-feira em escolas e órgãos públicos do município, pois é importante levar conhecimento à população sobre a doença, que atinge tantas pessoas”, afirmou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp