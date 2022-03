Polícia Civil e Militar apreendem menor, arma, drogas, foragido e prontos para matar em Brasiléia

Com a declaração de guerra entra grupos criminosos no Acre, onde resultou em várias mortes, feridos e tentativas de homicídios nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, as forças de segurança do Acre estão intensificando os trabalhos pela fronteira.

Com trabalho de investigação por parte da Polícia Civil e ostensivo da Polícia Militar, alguns envolvidos diretamente e indiretamente, estão sendo identificados e presos. O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar também recebeu reforços para o combate contra grupos criminosos que estão levando tensão à sociedade.

Atualmente, já foram registradas três mortes violentas, quatros feridos e duas tentativas por arma de fogo. Todos os envolvidos têm ligação direta ou indireta com crime organizado e o trabalho das autoridades policiais são de identificar, prender e levar ao judiciário para prestação de contas.

Bandido foragido de Rio Branco estava escondido em Brasiléia traficando e com arma.

Um fato preocupante das autoridades, seria o recrutamento de adolescentes com idade cada vez menor. Na noite desta quinta-feira, dia 24, duas armas de fogo foram apreendidas, um revólver calibre 38, que estava na posse de um menor de apenas 14 anos.

Este foi detido após policiais civis receberem denuncia de pessoas andando armados e que estariam se preparando para praticar homicídios contra integrantes de grupos criminosos rivais. Outros dois conseguiram se evadir por dentro da mata, nas proximidades do hospital durante a noite.

Os comparsas que estavam com o menor detido, tinham garrafas contendo gasolina que seria usada para atear fogo na casa onde havia duas mulheres e três crianças. Caso saíssem da casa, seriam alvejadas. Essas possíveis vítimas, seriam parentes de um conselheiro do grupo criminoso rival.

O menor foi levado para a delegacia junto com a arma apreendida e depois disponibilizados ao judiciário para os procedimentos de praxe. Segundo foi levantando, os trabalhos das forças de segurança estão em andamento no intuito de identificar os demais envolvidos sejam detidos nas próximas horas para serem apresentados à justiça.

Apreensão de arma pela PM

Horas antes, outra denuncia dava conta de que havia homens andando armados pelas ruas do bairro próximo ao hospital. Com a chegada da guarnição, dois conseguiram fugir, sendo que um foi alcançado e rendido com um rifle municiado.

Rifle apreendido pelo GIRO, juntamente com o suspeito. Dois fugiram.

Em conversa com os policiais, o homem apontou um barraco abandonado, onde estaria uma arma de fogo escondida. A equipe policial foi ao local e encontrou um rifle calibre 22 com seis munições intactas.

Os militares conduziram o suspeito à delegacia do município, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Mais informações a qualquer momento.

