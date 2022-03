Fronteira registra quatro mortes violentas em três semanas de conflito entre grupos criminosos

Vítima foi atingida por vários disparos e não resistiu.

Mais um homicídio foi registrado na fronteira do Acre, somando quatro mortes violentas em três semanas após grupos criminosos anunciar a suposta quebra de paz. Por volta das 2h20 da madrugada desta segunda-feira, dia 28, um homem identificado por Valderlon da Silva Progênito, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos por arma de fogo.

Segundo foi apurado pelas autoridades policiais do 5º Batalhão do Alto Acre, dois homens que estavam em uma moto, chegaram no bar localizado no Bairro Aeroporto e sacaram armas para atirar contra a vítima.

Valderlon foi atingido por diversas vezes e caiu no local, falecendo no local antes mesmo de receber ajudar médica. Mesmo com a chegada de uma viatura da Polícia Militar e de resgate, nada puderam fazer, a não ser constar a morte.

A mulher da vítima, também foi atingida por um dos tiros na perna direita e foi levada para o hospital Raimundo Chaar, onde recebeu atendimento médico. Após a guarnição sair do local para fazer ronda e tentar localizar os suspeitos, foi chamada para averiguar um cidadão que supostamente estava ferido em um posto de gasolina.

No local, realmente havia um cidadão de havia sido atingido no braço esquerdo por uma ‘bala’ perdida no momento em que atiraram contra Valderlon no bar. Assustado após ser ferido, fugiu do local procurando abrigo no posto de gasolina.

Este também foi levado para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros, ficando em observação, sendo liberado horas depois.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais e verificando se tem ligação com crimes envolvendo grupos criminosos da fronteira.

