Polícia Civil identifica e prende autor de latrocínio tentado em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 19, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, prendeu em uma residência localizada no bairro Areal, o R. S. da S., 20 anos, identificado como autor da prática de latrocínio tentado.

De acordo com a investigação, no dia 01/02/2022 a vítima estava em sua residência, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, bairro Areal, quando ao abrir a porta foi surpreendida por um indivíduo tentando subtrair seu veículo, momento em que o suspeito efetuou disparos de arma de fogo atingindo a vítima na região da boca e do tórax.

A investigação apontou que o preso já responde processo pela pratica delituosa de integrar organização criminosa e não agiu sozinho. A investigação também apontou que o preso recebeu do comparsa, auxilio na fuga.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil deu inicio as investigações logrando êxito na identificação da autoria e representou pela prisão do investigado devidamente deferida pelo judiciário com a expedição do mandado de prisão cumprido na manhã de hoje.

Fora de circulação, o preso foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e encontra-se à disposição da justiça.

