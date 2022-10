Deracre realiza visita técnica em obra de recuperação do pátio da Receita Federal em Epitaciolândia

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente da autarquia, Petronio Antunes, e o delegado da Receita Federal no Acre, Claudenir Franklin da Silveira, visitaram nesta quarta-feira, 19, a obra de recuperação do pátio da Receita Federal em Epitaciolândia.

Deracre trabalha para garantir melhorias. Foto: Israel Sanchez/Deracre

Perto de ser concluído, o pátio está numa área de fronteira entre Brasil e Bolívia, onde cerca de 50 caminhões passam por dia. De acordo com Petronio Antunes, os trabalhos foram iniciados após a assinatura de um acordo de cooperação técnica para execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse mútuo.

“O Deracre tem trabalhado para garantir melhorias a quem passa diariamente e necessita de mais mobilidade”, destacou Antunes.

Pátio da Receita Federal vem recebendo serviços do Deracre. Foto: Israel Sanchez/ Deracre

A visita técnica teve como objetivo, além de fortalecer os vínculos com os representantes, garantir maior celeridade na execução dos serviços no pátio de fiscalização.

